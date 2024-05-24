Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

24 Мая 2024 • 21:03 Комментировать
Севилья
...
Барселона
1 3.95 X 4.10 2 1.80
26.05 22:00

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался об уходе из клуба главного тренера Хави Эрнандеса.

В пятницу испанский специалист был официально уволен с должности рулевого «сине-гранатовых».

«Спасибо за то, что всегда доверяли мне. Было приятно учиться у вас и работать с вами, мистер. Легенда навсегда. Удачи!» – написал в социальных сетях 16-летний игрок, сделавший первые шаги во взрослом футболе именно при уволенном наставнике.

Хави Эрнандес возглавлял «Барселону» с осени 2021 года. Главным достижением команды под его руководством стала победа в Ла Лиге в сезоне-2022/23.

Новым тренером каталонцев, как ожидается, станет Ханс-Дитер Флик.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Мая
22:18
Фелиш не останется в «Барселоне» – агент ищет игроку новый клуб
21:54
Левандовски высказался об отставке Хави
21:40
«ПСЖ» выбирает между Бернарду Силвой и звездой «Барселоны»
21:31
Фелиш опубликовал фотографию с празднованием на тренировке сразу после увольнения Хави
21:18
Луис Энрике отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»
21:03
Ямаль прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»
20:01
«Севилья» - «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:11
Илкай поблагодарил Хави 1
16:57
Известный журналист высказался о ситуации с тренером в «Барселоне»
16:34
Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта
15:51
Тренер «Севильи» упрекнул «Барселону»: «Куман, Месси, теперь Хави…» 1
15:41
Суд оправдал «Барселону» - клуб не покупал судейство 4
14:49
«Барселона» объявила об увольнении Хави 9
14:42
Хави уволен из «Барселоны» - источник
13:50
«Барселона» приняла финальное решение по новому главному тренеру
12:16
Френки де Йонг остаётся на радаре у «Баварии»
11:35
Стало известно, когда «Барселона» объявит о назначении Флика
09:32
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал худший момент в карьере
23 Мая
10:56
Стало известно, когда «Барселона» объявит об увольнении Хави 6
10:25
Мареска отказал испанскому клубу, тренер хочет работать в АПЛ
09:45
Роберто может покинуть «Барселону», если Хави будет уволен
09:35
«Челси» готовит большое предложение по защитнику «Барселоны»
08:33
Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании 4
02:36
«Барселона» советовалась с Гюндоганом по поводу Флика – игрок назвал сильные и слабые стороны тренера 1
02:05
Хави уже знает о намерении «Барселоны» назначить Флика 3
01:01
Флика не пугают финансовые трудности «Барселоны»
00:43
Флик стал ещё ближе к назначению в «Барселону»
22 Мая
23:21
Тер Штеген обратился к Кроосу
21:55
Клуб Ла Лиги отказался назначать Сарри
21:14
Маркос Алонсо сменит «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги
20:46
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу» 2
20:30
Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит 2
16:29
Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»
15:12
Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 1
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:31
Левандовски: «Мы скучаем по Гави»
13:26
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
10:07
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
02:02
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
21 Мая
22:58
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
21:59
Сарри может возглавить «Севилью»
20:58
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:52
«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Роналду может перейти в европейский клуб «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
Спортивные новости
Канарейкин назвал сборную, которой он симпатизирует на ЧМ Рыбин: Если бы сборная России была на ЧМ, то туда приезжали бы более серьезные канадские хоккеисты Экс-главный тренер сборной России назвал фаворитов чемпионата мира по хоккею Экс-хоккеист «Динамо»: Слышал, что мы ведем переговоры с Канадой, но сколько они еще будут идти Вице-президент КХЛ назвал главного фаворита ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
38 мин
Жирона Жирона
Гранада Гранада
2
0
1.23 6.80 9.80
Видео
25.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2.75 3.65 2.39
Видео
25.05.24 в 17:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М Атлетико М
2.27 3.50 3.00
Видео
25.05.24 в 19:30
Альмерия Альмерия
Кадис Кадис
2.03 3.65 3.40
Видео
25.05.24 в 19:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетик Б Атлетик Б
2.75 3.30 2.55
Видео
25.05.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бетис Бетис
1.32 5.80 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Мая
22:36 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Идальго – о Хави: «Я очень удивлён решением клуба» эксклюзив
22:18 · Испания. Ла Лига
Фелиш не останется в «Барселоне» – агент ищет игроку новый клуб слухи
21:54 · Испания. Ла Лига
Левандовски высказался об отставке Хави
21:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен уходом Крооса 1
21:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» выбирает между Бернарду Силвой и звездой «Барселоны» слухи
21:31 · Испания. Ла Лига
Фелиш опубликовал фотографию с празднованием на тренировке сразу после увольнения Хави
21:18 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»
21:03 · Испания. Ла Лига
Ямаль прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»
19:11 · Испания. Ла Лига
Илкай поблагодарил Хави 1
18:46 · Испания. Ла Лига
Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» 3
16:57 · Испания. Ла Лига
Известный журналист высказался о ситуации с тренером в «Барселоне»
16:34 · Испания. Ла Лига
Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта
15:51 · Испания. Ла Лига
Тренер «Севильи» упрекнул «Барселону»: «Куман, Месси, теперь Хави…» 1
15:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» продлил контракт с вратарём Симоном официально
15:41 · Испания. Ла Лига
Суд оправдал «Барселону» - клуб не покупал судейство 4
Все новости
Рекомендуем