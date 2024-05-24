Ямаль прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался об уходе из клуба главного тренера Хави Эрнандеса.

В пятницу испанский специалист был официально уволен с должности рулевого «сине-гранатовых».

«Спасибо за то, что всегда доверяли мне. Было приятно учиться у вас и работать с вами, мистер. Легенда навсегда. Удачи!» – написал в социальных сетях 16-летний игрок, сделавший первые шаги во взрослом футболе именно при уволенном наставнике.

Хави Эрнандес возглавлял «Барселону» с осени 2021 года. Главным достижением команды под его руководством стала победа в Ла Лиге в сезоне-2022/23.

Новым тренером каталонцев, как ожидается, станет Ханс-Дитер Флик.