Илкай поблагодарил Хави

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отреагировал на увольнение Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды.

«Спасибо, Хави! Очень благодарен за совместную работу в этом сезоне. Спасибо, что привели меня в «Барселону» прошлым летом! Желаю Вам всего наилучшего в будущем!» — написал Гюндоган на своей страничке в социальной сети.

33-летний хавбек присоединился к «Барселоне» в июле 2023 года. За это время он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

После 37 сыгранных туров «Барселона» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 82 очка.