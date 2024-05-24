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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»

24 Мая 2024 • 18:46 Комментировать (3)

В пятницу «Барселона» объявила об увольнении Хави с должности главного тренера. В воскресенье молодой тренер проведёт последний у руля «сине-гранатовых». Между тем, Хави выступил с заявлением посредством публикации в социальных сетях.

«Дорогие фанаты, моё время на тренерской скамейке «Барселоны» подойдёт к концу в воскресенье. Никогда не бывает легко покинуть клуб всей твоей жизни, но я делаю это с большой гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая была для меня второй семьёй», - написал Хави.

В продолжении заявления Хави поблагодарил фанатов за их поддержку. Специалист отметил, что будет поддерживать «Барселону» как болельщик, желая клубу всего наилучшего.

«Я работал с группой фантастических игроков и великолепным штабом. Благодаря им мы достигли поставленных целей, кульминацией чего стали чемпионство и суперкубок. В этом сезоне дела шли не так, как мы хотели, но мы были едиными и смогли вырастить новое поколение футболистов. Большое спасибо всем – болельщикам, игрокам, штабу, сотрудникам, президенту, совету директоров, спортивным директорам, журналистам и всем остальным, с кем я разделил путь на протяжении этих двух с половиной лет. Я желаю всего наилучшего клубу, который ношу в своём сердце», - написал Хави.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (3) Все комментарии
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shaplico
24 Мая 2024 в 20:14
Лапорта красавчик, если у него цель развалить клуб.
Kononets86
24 Мая 2024 в 19:20
Какой же Лапорта кончелыга. Хави затеял большую перестройку Барселоны. После ухода Месси, Неймара, Пике, Дембеле и ряда других игроков Барселона посыпалась. И ни один тренер не знал что с этим делать и только Хави рискнул и поставил на молодёжь, а теперь конечно легко проводить отделочные работы когда коробка почти готова. Хави отличный тренер.
GlorReala
24 Мая 2024 в 19:54
Хави как игрок был хорошим, как человек так себе а как тренер то уровень физрука, лично моё мнение..))
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