Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»

В пятницу «Барселона» объявила об увольнении Хави с должности главного тренера. В воскресенье молодой тренер проведёт последний у руля «сине-гранатовых». Между тем, Хави выступил с заявлением посредством публикации в социальных сетях.

«Дорогие фанаты, моё время на тренерской скамейке «Барселоны» подойдёт к концу в воскресенье. Никогда не бывает легко покинуть клуб всей твоей жизни, но я делаю это с большой гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая была для меня второй семьёй», - написал Хави.

В продолжении заявления Хави поблагодарил фанатов за их поддержку. Специалист отметил, что будет поддерживать «Барселону» как болельщик, желая клубу всего наилучшего.