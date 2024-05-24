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Чемпионат Испании. Ла Лига

Как «Барселона» при всех проблемах выигрывает чемпионат и доходит до финала Лиги чемпионов

24 Мая 2024 • 17:55 Комментировать (1)

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в пятый раз подряд и готовится к пятому финалу Лиги чемпионов за последние шесть лет. Это не параллельная реальность, а женский футбол. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как «фемини» делают то, что не могут мужчины.

Лапорта успешен в женских делах

В Испании спортивные клубы построены так, что чем-то напоминают советскую эпоху. Жоан Лапорта – президент не только мужской футбольной «Барселоны». Он же руководит всеми остальными командами клуба, в том числе, баскетбольной. Лапорта также и глава женского футбольного клуба. Тем интереснее, что пока в мужской футбольной команде бардак и разруха, женская добивается успеха за успехом.

Ещё интереснее обсуждать успехи женской «Барселоны», учитывая, что ещё двадцать лет назад это была любительская команда. Сейчас же «фемини» 9-кратный чемпион Испании, что является рекордом. Команда готовится к пятому финалу Лиги чемпионов за последние шесть. Как так получается, что женский коллектив успешен, несмотря на все проблемы клуба?

Умный менеджмент

Если мужская «Барселона» в последние годы выглядит учебником по хаотичным и непонятным решениям, то женская представляет собой образец разумности. В связи с отсутствием легендарной футболистки «фемини» тщательно подбирают наставников. В 2019-м на пост тренера пригласили Франа Санчеса, бывшего аналитика, который вдумчиво поставил игру и спустя пять месяцев вывел команду в её первый в истории финал Лиги чемпионов. Через два года он выиграл главный еврокубок со второй попытки и уступил пост своему ассистенту Хонатану Хиральдесу, у которого до этого опыт в роли главного тренера был только с юношами. Он также дошёл до трёх финалов Лиги чемпионов, уже выиграв однажды, а в субботу может повторить тот успех. В ближайшее время наставник уедет в США, но есть уверенность, что «Барселона» и ему найдёт достойную смену.

С игроками тоже в «фемини» подход более понятный. Конечно, можно говорить, что в женском футболе совсем другие цены. В 2022-м «Барселона» купила у «Манчестер Сити» Киру Уэлш за 509 тысяч долларов, что стало самой крупной сделкой в истории. Однако в отличие от мужской команды в женской не случается оглушительных провалов. У «фемини» нет истории с Филипе Коутинью или Антуаном Гризманном, за которых было заплачено много, а толку было чуть. «Фемини» покупают игроков за большие деньги по меркам женского футбола, но всё время попадают в яблочко, что подтверждают результаты.

Могут ли повлиять проблемы мужской команды?

Риск в этом есть. Прошлым летом баскетбольной команде «Барселоны» пришлось расстаться с Николой Миротичем, который получил титул лучшего игрока Евролиги. Лапорта тогда как раз и объяснил это решение проблемами футбольной команды с регистрацией новичков в Ла Лиге.

Недавно «фемини» продлили контракт с Алексией Путельяс, двукратной обладательницей «Золотого мяча». По этой причине теперь неясно будущее Люси Броунз, которая в 2023-м в составе сборной Англии стала вице-чемпионкой мира. Ей либо придётся пойти на снижение зарплаты, либо покинуть Каталонию. Кроме того, пока непонятно, что «Барселона» будет делать с Айтаной Бонмати, которая выиграла последний «Золотой мяч». Её договор с клубом завершается в 2025-м. Такая же ситуация с той самой Уэлш.

В женском футболе идёт рост затрат как на трансферы, так и на зарплаты. В связи с этим в ближайшие годы женская «Барселона» может пострадать из-за мужчин. Однако пока каталонки думают о финале Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в субботу 25 мая.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
24 Мая 2024 в 18:09
БарселонА - она-моя))) женский род )) вот и успехи...
РеаЛ - он-мой, мужской род))) вот и успехи в мужской команде)))

игрокам Барсы (основной) надо перейти в женскую команду и они будут выигрывать все ))))))
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