Известный журналист высказался о ситуации с тренером в «Барселоне»

Авторитетный журналист Гильем Балаге дал комментарий по поводу ситуации с тренером в «Барселоне».

В пятницу каталонский клуб объявил об увольнении Хави по завершению сезона. При этом месяц назад «сине-гранатовые» сообщали, что Хави останется на следующий сезон. Ожидается, что следующим тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик.

«Барселона» контактировала с Фликом в течение последних двух месяцев. Некоторое время назад они договорились. Почему тогда клуб подтверждал, что Хави остаётся? Потому что это «Барселона», - сказал Балаге в программе Golazo на CBS Sports.

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