Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта

24 Мая 2024 • 16:34 Комментировать
Севилья
...
Барселона
1 3.95 X 4.10 2 1.80
26.05 22:00

Всё идёт к тому, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже закрыли сделку. Флик подпишет с каталонским клубом контракт на два сезона – до середины 2026 года.

Отмечается, что в тренерский штаб Флика в «Барселоне» войдут два специалиста из Германии.

Ханс-Дитер Флик находится без тренерской работы с сентября после ухода с должности рулевого национальной сборной Германии.

Ранее «Барселона» объявила о том, что Хави покинет тренерский мостик после воскресного матча Ла Лиги против «Севильи».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

Новости по матчу

Сегодня, 24 Мая
16:57
Известный журналист высказался о ситуации с тренером в «Барселоне»
16:34
Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта
15:51
Тренер «Севильи» упрекнул «Барселону»: «Куман, Месси, теперь Хави…» 1
15:41
Суд оправдал «Барселону» - клуб не покупал судейство 4
14:42
Хави уволен из «Барселоны» - источник
13:50
«Барселона» приняла финальное решение по новому главному тренеру
12:16
Френки де Йонг остаётся на радаре у «Баварии»
11:35
Стало известно, когда «Барселона» объявит о назначении Флика
09:32
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал худший момент в карьере
23 Мая
10:56
Стало известно, когда «Барселона» объявит об увольнении Хави 6
10:25
Мареска отказал испанскому клубу, тренер хочет работать в АПЛ
09:45
Роберто может покинуть «Барселону», если Хави будет уволен
09:35
«Челси» готовит большое предложение по защитнику «Барселоны»
08:33
Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании 4
02:36
«Барселона» советовалась с Гюндоганом по поводу Флика – игрок назвал сильные и слабые стороны тренера 1
02:05
Хави уже знает о намерении «Барселоны» назначить Флика 3
01:01
Флика не пугают финансовые трудности «Барселоны»
00:43
Флик стал ещё ближе к назначению в «Барселону»
22 Мая
23:21
Тер Штеген обратился к Кроосу
21:55
Клуб Ла Лиги отказался назначать Сарри
21:14
Маркос Алонсо сменит «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги
20:46
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу» 2
20:30
Хави откажется от зарплаты за оставшийся год контракта, если «Барселона» его уволит 2
16:29
Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»
15:12
Левандовски: «Мы знаем, что должны были лучше выступить в этом сезоне»
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 1
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
13:41
Левандовски назвал Ямаля звездой
13:31
Левандовски: «Мы скучаем по Гави»
13:26
Левандовски: «Я ещё спокойно могу отыграть на топ-уровне минимум два сезона»
10:07
Симонс интересен целому ряду клубов, но игрок сделает всё возможное ради трансфера в «Барселону»
09:55
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
02:02
Флик ждёт предложения от «Барселоны»
21 Мая
22:58
«Барселоне» будет трудно подписать Ольмо 1
21:59
Сарри может возглавить «Севилью»
20:58
Стало известно, от чего будет зависеть решение «Барселоны» по Хави
11:45
Лапорта предпочитает заменить Хави Фликом, немец начал изучать испанский
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:44
«Барселона» положила глаз на полузащитника «Валенсии»
09:57
Хави встретится с Лапортой, на этой встрече решится будущее тренера
09:52
«Барселона» выбирает нового тренера, известны два приоритетных кандидата
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:41
Роке покинет «Барселону», если Хави останется на посту тренера
20 Мая
14:20
Лапорта планирует выгнать Хави из «Барселоны» 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Швеция в овертайме вырвала победу у Финляндии и вышла в полуфинал чемпионата мира Чехия выбила США из чемпионата мира Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.05.24 в 22:00
Жирона Жирона
Гранада Гранада
1.23 6.80 9.80
Видео
25.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
2.75 3.65 2.39
Видео
25.05.24 в 17:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М Атлетико М
2.27 3.50 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Мая
16:57 · Испания. Ла Лига
Известный журналист высказался о ситуации с тренером в «Барселоне»
16:34 · Испания. Ла Лига
Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта
15:51 · Испания. Ла Лига
Тренер «Севильи» упрекнул «Барселону»: «Куман, Месси, теперь Хави…» 1
15:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» продлил контракт с вратарём Симоном официально
15:41 · Испания. Ла Лига
Суд оправдал «Барселону» - клуб не покупал судейство 4
14:54 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти спросили, кем заменить Крооса
14:42 · Испания. Ла Лига
Хави уволен из «Барселоны» - источник
14:41 · Испания. Ла Лига
Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим игроком в истории клуба
14:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о будущем Модрича и Начо
14:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о Мбаппе
14:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, может ли Кроос выиграть «Золотой мяч»
14:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
14:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о решении Крооса завершить карьеру
13:19 · Испания. Ла Лига
Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» требует за Мамардашвили на 10 миллионов больше, чем предлагает клуб из АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем