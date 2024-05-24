Флик возглавит «Барселону» - известен срок контракта

Всё идёт к тому, что следующим главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже закрыли сделку. Флик подпишет с каталонским клубом контракт на два сезона – до середины 2026 года.

Отмечается, что в тренерский штаб Флика в «Барселоне» войдут два специалиста из Германии.

Ханс-Дитер Флик находится без тренерской работы с сентября после ухода с должности рулевого национальной сборной Германии.

Ранее «Барселона» объявила о том, что Хави покинет тренерский мостик после воскресного матча Ла Лиги против «Севильи».