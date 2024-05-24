Назван человек, который разрушит план «Реала» по Мбаппе

Недавно Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по завершению сезона 2023/2024. Очевидно, что следующим клубом звёздного форварда станет мадридский «Реал». Вопрос лишь в том, когда о трансфере будет объявлено официально.

Как сообщает Transfer News Live, со ссылкой на издание AS, «Реал» хочет представить Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» вскоре после финала Лиги чемпионов. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам наверняка не позволит Мбаппе уехать в Мадрид на презентацию в разгар подготовки к чемпионату Европы – 2024. Наверняка «сливочным» придётся запланировать другую дату презентации звезды.

Чемпионат Европы стартует 14 июня.