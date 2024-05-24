Тренер «Севильи» упрекнул «Барселону»: «Куман, Месси, теперь Хави…»

В пятницу «Барселона» объявила о решении уволить Хави с должности главного тренера. При этом всего лишь месяц назад каталонский клуб сообщал, что молодой специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес на пресс-конференции получил вопрос об увольнении Хави. Специалист упрекнул «Барселону».

«Барселона» как-то плохо относится к своим легендам. Куман, Месси, теперь Хави…» - сказал Флорес журналистам.

В воскресенье «Севилья» и «Барселона» сыграют в последнем туре Ла Лиги. Для Хави это будет последний матч в качестве тренера «сине-гранатовых».