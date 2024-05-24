Голкипер «Атлетика» Унай Симон продлил контракт. 26-лений футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бильбао.

Унай Симон проводит в «Атлетике» всю свою карьеру. В 194 официальных матчах за первую команду вратарь пропустил 202 гола.

Отметим, что Симон является основным голкипером национальной сборной Испании. Ближайшим летом команда выступит на чемпионате Европы. Соперниками «красной фурии» на групповой стадии турнира будут команды Италии, Хорватии и Албании.