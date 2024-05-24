Суд оправдал «Барселону» - клуб не покупал судейство

Каталонский суд оправдал «Барселону» по так называемому «делу Негрейры». Речь идёт о выплатах каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей. «Сине-гранатовые» утверждали, что платили за отчёты по судейству, однако были подозрения по поводу возможной попытки покупать лояльность арбитров на поле.

«Барселона» уже отреагировала на решение суда. В опубликованном на официальном сайте пресс-релизе клуб выразил удовлетворение и подчеркнул, что коррупционного преступления не было.

В воскресенье, 26 мая, «Барселона» проведёт последний матч в сезона 2023/2024 – против «Севильи».

«Барселона» объявила об увольнении Хави