У Анчелотти спросили, кем заменить Крооса

Полузащитник Тони Кроос несколько дней назад объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. На пятничной пресс-конференции у главного тренера «Реала» Карло Анчелотти спросили, кем клуб может заменить Крооса.

«Замена Кроосу? Очень сложно найти футболиста с такими качествами. Кроос – фантастический полузащитник, один из лучших в своём деле. Его передачи были уникальными. Он один из лучших в истории.

Трудно ли завершать карьеру? Думаю, это зависит от личности каждого игрока. На мой взгляд, для Крооса это не стало проблемой. Он этого хотел. Завтра мы попрощаемся с одним из величайших игроков всех времён», - сказал Кроос на пресс-конференции.

В субботу «Реал» проведёт последний домашний матч сезона – против «Бетиса».