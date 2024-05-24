«Барселона» посредством своего официального сайта объявила об увольнении Хави с должности главного тренера. В пятницу Хави услышал решение по его будущему от президента клуба Жоана Лапорты. На встрече также присутствовали вице-президент каталонцев по спортивной части Рафа Юсте, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку и его помощники.

В воскресенье «Барселона» сыграет против «Севильи» - это будет последний матч Хави на тренерском мостике «сине-гранатовых».

«Барселона» в пресс-релизе поблагодарила Хави за работу. Имя нового тренера каталонский клуб обещает объявить в ближайшее время.

Стоит сказать, что в январе Хави объявлял о намерении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. Спустя три месяца клуб сообщил, что специалист останется, но за последние недели ситуация поменялась.