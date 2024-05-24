Хави уволен из «Барселоны» - источник

Хави уволен с должности главного тренера «Барселоны». Об этом в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в пятницу президент каталонского клуба Жоан Лапорта уведомил Хави о решении расстаться с ним.

Судя по всему, Хави ещё будет находиться в тренерском кресле «Барселоны» в воскресенье на матче последнего тура чемпионата Испании против «Севильи». А затем «сине-гранатовых» возглавит немецкий специалист – Ханс-Дитер Флик.

Лишь месяц назад «Барселона» объявляла о том, что Хави передумал уходить из клуба по завершению сезона. За последние недели ситуация резко изменилась.

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