Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим игроком в истории клуба

Форвард испанской «Сельты» Яго Аспас ответил на вопрос о том, кто из футболистов является лучшим в истории команды.

«Лучший игрок «Сельты», которого я видел в качестве болельщика? Конечно, Александр Мостовой», — цитирует Аспаса Marca.

Напомним, россиянин выступал за коллектив из Виго с 1996 по 2004 год. За это время он сыграл в 277 встречах во всех турнирах, забил 71 гол и стал автором 22 ассистов.

Профессиональную карьеру игрока Мостовой завершил в 2005 году. Последним клубом полузащитника стал испанский «Алавес».

В текущем сезоне «Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 37 играх.