Анчелотти высказался о будущем Модрича и Начо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича и защитника Начо Фернандеса. Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до конца сезона.

«Правда ли, что Начо уходит, а Модрич остаётся? Легенды этого клуба сами выбирают своё будущее, я всегда об этом говорил. Кроос принял решение, и мы его уважаем. Но есть футболисты, которые могут решить иначе.

Начо ещё не принял окончательное решение. Он примет решение позже, сейчас он сосредоточен на финале Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти на пресс-конференции в пятницу.

Модрич и ещё два игрока близки к новым контрактам с «Реалом»