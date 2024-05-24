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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил на вопрос о Мбаппе

24 Мая 2024 • 14:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.32 X 5.70 2 8.00
25.05 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Бетиса». Итальянский тренер ответил на вопрос, хотел ли бы он увидеть игру Килиана Мбаппе на футбольном турнире Олимпиады.

 «Я не вмешиваюсь в эти вопросы. Хотя я люблю Олимпийские игры, это весело», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ожидается, что летом «Реал» объявит о трансфере Килиана Мбаппе. Футбольный турнир Олимпиады не входит в список ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать туда своих футболистов. При этом участия Мбаппе на домашней Олимпиаде активно добивается президент Франции Эммануэль Макрон.

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