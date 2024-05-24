Анчелотти ответил, может ли Кроос выиграть «Золотой мяч»

В субботу полузащитник Тони Кроос проведёт последний матч за «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Немецкий футболист недавно объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли Кроос выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

«Золотой мяч»? Я не знаю насчёт этого. Если мы выиграем Лигу чемпионов, то «Золотой мяч» может выиграть любой из футболистов «Реала». Но для нас это не важно. Для нас важны командные титулы», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В финале Лиги чемпионов «Реал» 1 июня сыграет против дортмундской «Боруссии».

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