Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уделил время журналистам перед игрой последнего тура чемпионата Испании против «Бетиса». Итальянский специалист подтвердил информацию о том, что полузащитник Орельен Тчуамени не успеет восстановиться от травмы к финальному матчу Лиги чемпионов.

«Тчуамени работает над тем, чтобы восстановиться к чемпионату Европы», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

В финале Лиги чемпионов соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия». Команды сыграют в субботу, 1 июня. Битва за трофей пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».