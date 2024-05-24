Анчелотти высказался о решении Крооса завершить карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Немец повесит бутсы на гвоздь уже в 34 года.

«Тони Кроос принял решение уйти на пике. Мы говорили с ним, но он решил уйти. У тони есть яйца, и мы должны это уважать», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

В субботу, 25 мая, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Бетиса» в рамках последнего тура. Для Крооса это будет последняя игра за «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» оформил чемпионский титул ещё несколько недель назад.