«Барселона» приняла финальное решение по новому главному тренеру

Всё идёт к тому, что воскресный матч против «Севильи» станет последним для Хави на должности главного тренера «Барселоны». Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, следующим тренером «сине-гранатовых» станет Ханс-Дитер Флик. По данным журналиста, «Барселона» уже сообщила 59-летнему немцу о своём решении назначить его рулевым команды.

Ханс-Дитер Флик находится без тренерской работы с осени. Тогда специалиста уволили из сборной Германии, поскольку команды показывала плохие результаты в подготовке к домашнему чемпионату Европы.

Отметим, что «Барселона» уже обеспечила себе финиш на второй позиции в Ла Лиге.