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Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года

24 Мая 2024 • 13:19 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о завершении карьеры. Немец объяснил, почему уже в 34 года решил повесить бутсы на гвоздь.

«Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что всё кончено. Или что мне придётся сидеть на скамейке запасных ещё два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», - слова Крооса на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что Тони Кроос решил уйти из футбола после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы. Турнир стартует уже 14 июня. В матче открытия Евро-2024 Бундестим сыграет против Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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