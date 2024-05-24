Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Нистелрой: «Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал»

24 Мая 2024 • 12:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.32 X 5.70 2 8.00
25.05 22:00

Бывший игрок мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой рассказал о том, что полузащитник Иско в своё время хотел перейти в каталонскую «Барселону». Напомним, оба игрока вместе выступали за «Малагу».

«Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал». Я говорил ему: «Нет, ты перейдёшь в «Реал» и выиграешь там Лигу чемпионов», – цитирует ван Нистелроя Barca Universal.

Иско в 2013 году перешёл в мадридский «Реал» и провёл 9 лет в «королевском клубе». За этот срок футболисту удалось пять раз выиграть Лигу чемпионов: два раза под руководством Карло Анчелотти и три раза под руководством Зинедина Зидана.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Руд Ван Нистелрой Иско ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Мая
12:40
Ван Нистелрой: «Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал»
11:54
Кепа не останется в «Челси», вратарю придётся найти себе новую команду 1
23 Мая
23:10
Анчелотти высказался о достоинствах «Реала»
22:52
Анчелотти высказался о тренерском долголетии
22:48
Анчелотти раскрыл свою тренерскую философию
16:00
Анчелотти даст Кепе попрощаться с фанатами «Реала» 1
15:19
Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола 3
09:58
«Реал» всё ещё не определился с будущим Хоселу
08:33
Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании 4
02:49
Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»
01:07
Начо ещё не решил, стоит ли уходить из «Реала»
22 Мая
23:21
Тер Штеген обратился к Кроосу
23:12
Модрича не интересовали предложения из Саудовской Аравии
22:39
Кроос высказался о периоде, проведённом в «Баварии» и «Байере»
22:13
Кроос: «За 10 лет было много слухов, но для меня существовал только «Реал»
21:47
Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру 1
21:21
Стало известно, кем «Реал» заменит Крооса 1
20:46
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу» 2
18:48
Кроос обсудил завершение карьеры только с одним игроком «Реала»
17:50
Тренер «Реала» помог Тюкавину раскрыться: «Много ставил на работу интеллекта»
15:54
Модрич дал ответ по будущему президенту «Реала» Пересу
14:39
Гюлер не покинет «Реал»
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
01:33
«Реал» предлагал Кроосу новый контракт – игрок не ответил
01:08
Алаба поедет на Евро со сборной Австрии, но не будет играть
00:35
Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» 1
00:08
Варан высказался об уходе Крооса
21 Мая
23:43
Вальверде: «Хотел бы играть с Кроосом ещё десять лет»
23:08
Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола
22:15
Гюлер – Кроосу: «Каждый день становлюсь свидетелем необъяснимых вещей, которые ты совершаешь»
21:14
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
20:27
Тчуамени прокомментировал уход Крооса
19:07
Анчелотти умолял Крооса не уходить из «Реала» 2
18:51
Игрок «Реала» послал Тони Крооса 7
17:26
Известный баскетболист призвал Крооса передумать уходить из футбола
15:26
За 10 сезонов в «Реале» Кроос ни разу не имел точность пасов ниже 92%
14:45
Кроос: «Моей целью всегда было завершение карьеры на пике»
14:25
«Реал» обратился к Кроосу, завершающему карьеру 1
14:01
Кроос принял решение завершить карьеру 1
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:50
«ПСЖ» возглавил гонку за центральным защитником, которого хочет «Реал»
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:25
«Барселона» заинтересовалась бывшим игроком «Лестера»
20 Мая
17:19
«Реал» Мадрид – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Швеция в овертайме вырвала победу у Финляндии и вышла в полуфинал чемпионата мира Чехия выбила США из чемпионата мира Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.05.24 в 22:00
Жирона Жирона
Гранада Гранада
1.23 6.80 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Мая
13:19 · Испания. Ла Лига
Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» требует за Мамардашвили на 10 миллионов больше, чем предлагает клуб из АПЛ
12:40 · Испания. Ла Лига
Ван Нистелрой: «Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал»
12:22 · Испания. Ла Лига
Мората летом будет доступен на рынке за 12 миллионов евро
12:16 · Германия. Бундеслига
Френки де Йонг остаётся на радаре у «Баварии»
12:14 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос близок к договорённости с испанским клубом
11:54 · Англия. Премьер-лига
Кепа не останется в «Челси», вратарю придётся найти себе новую команду 1
11:35 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Барселона» объявит о назначении Флика
09:47 · Англия. Премьер-лига
Цыганков интересен клубам АПЛ, но всё будет зависеть от «Жироны»
09:39 · Испания. Ла Лига
Сын Зидана порадовал отца прекрасной новостью
09:32 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал худший момент в карьере
08:22 · Германия. Бундеслига
В «Байере» знают клуб, в который уйдёт Хаби Алонсо
08:08 · Испания. Ла Лига
Лапорту призвали уйти из «Барселоны» 2
07:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» или «ПСЖ»: французский талант стоит перед выбором
07:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл вратаря, который заменит Облака
Все новости
Рекомендуем