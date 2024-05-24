Ван Нистелрой: «Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал»

Бывший игрок мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой рассказал о том, что полузащитник Иско в своё время хотел перейти в каталонскую «Барселону». Напомним, оба игрока вместе выступали за «Малагу».

«Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал». Я говорил ему: «Нет, ты перейдёшь в «Реал» и выиграешь там Лигу чемпионов», – цитирует ван Нистелроя Barca Universal.

Иско в 2013 году перешёл в мадридский «Реал» и провёл 9 лет в «королевском клубе». За этот срок футболисту удалось пять раз выиграть Лигу чемпионов: два раза под руководством Карло Анчелотти и три раза под руководством Зинедина Зидана.