Мората летом будет доступен на рынке за 12 миллионов евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората этим летом будет доступен на трансферном рынке за цену в 12 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа активировалась в контракте футболиста в качестве отступных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник также дал понять, что Мората с большой долей вероятности может покинуть «Атлетико» летом, так как руководство клуба было бы не против усилить позицию нападающего другим форвардом.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Мората отметился 15 голами и 2 ассистами. Ранее нападающего связывали с возвращением в Серию А, где он выступал в составе туринского «Ювентуса».