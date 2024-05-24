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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората летом будет доступен на рынке за 12 миллионов евро

24 Мая 2024 • 12:22 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
1 2.40 X 3.50 2 3.00
25.05 17:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората этим летом будет доступен на трансферном рынке за цену в 12 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа активировалась в контракте футболиста в качестве отступных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник также дал понять, что Мората с большой долей вероятности может покинуть «Атлетико» летом, так как руководство клуба было бы не против усилить позицию нападающего другим форвардом.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Мората отметился 15 голами и 2 ассистами. Ранее нападающего связывали с возвращением в Серию А, где он выступал в составе туринского «Ювентуса».

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