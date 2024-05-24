Серхио Рамос близок к договорённости с испанским клубом

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может остаться в испанском чемпионате. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, 38-летний футболист близок к подписанию нового трудового соглашения с «Севильей».

Действующий контракт между сторонами истекает в конце июня 2024 года. Серхио, скорее всего, подпишет с андалусийцами новый однолетний договор.

Напомним, что Рамос перешел в «Севилью» из «ПСЖ» на правах свободного агента в сентябре прошлого года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник поучаствовал в 27 поединках. Серхио забил три гола, получил семь желтых карточек и один раз был удален.