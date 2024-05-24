Стало известно, когда «Барселона» объявит о назначении Флика

Каталонская «Барселона» уже определилась с датой назначения Ханса-Дитера Флика на пост нового тренера. По информации от Mundo Deportivo, немецкий специалист будет официально назначен в ближайший понедельник. В этот же день «сине-гранатовые» объявят об увольнении нынешнего тренера Хави Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что Флик подпишет с «Барселоной» контракт на один год с опцией продления ещё на один сезон. Напомним, ранее Ханс-Дитер возглавлял мюнхенскую «Баварию», с которой побеждал в Лиге чемпионов в 2020 году. В том самом сезоне команда Флика разгромила «Барселону» в четвертьфинале со счётом 8:2.