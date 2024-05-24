Сын Зидана порадовал отца прекрасной новостью

Легендарный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан во второй раз стал дедушкой. Сын «Зизу» Энцо посредством социальных сетей сообщил, что у него родилась двойня. Девочек назвали Кайя и Джулия. Ранее у пары родилась дочка Сиа.

Напомним, что в настоящий момент Зинедин находится без тренерской работы. Его последним клубом был мадридский «Реал». Под руководством французского специалиста «королевский» клуб три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Зидану со стороны мюнхенской «Баварии».

«Бавария» приняла решение по Зидану