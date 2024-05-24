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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал худший момент в карьере

24 Мая 2024 • 09:32 Комментировать
Севилья
...
Барселона
1 3.95 X 4.10 2 1.80
26.05 22:00

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал худший момент в своей тренерской карьере. Напомним, специалист тренирует «красную фурию» с зимы 2022 года, когда заменил на своём посту Луиса Энрике после чемпионата мира.

«Худший момент в тренерской карьере? Когда Гави травмировал крестообразные связки колена. Это был очень болезненный удар», – цитирует де ла Фуэнте Managing Barca.

Напомним, ранее сообщалось, что Гави из-за своей травмы пропустит не только Евро-2024, а и первые месяцы следующего сезона. 19-летний полузащитник успел отметиться одним голом и ассистом в 12 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании.

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