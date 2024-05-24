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Мбаппе, который близок к «Реалу», удивил ответом на вопрос о новом клубе

24 Мая 2024 • 09:14 Комментировать (1)

Звездный нападающий Килиан Мбаппе не стал говорить о том, где продолжит карьеру. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в мадридский «Реал».

«Моя мама сказала, что все знают, где я буду играть? Если она в курсе, тогда спросите у нее. Потому что я не знаю. Сейчас я ухожу из «ПСЖ». Это единственное, что известно», - передает слова 25-летнего французского форварда Get Spanish Football News.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из парижского гранда. Нападающий покинет «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Килиан выступал за французскую команду с 2017 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.

Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Marco Van Basten
24 Мая 2024 в 10:03
Реалу он точно не нужен, поэтому пусть и дальше вы.бывается. В Аравию ему дорога с его жадностью
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