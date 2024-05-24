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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорту призвали уйти из «Барселоны»

24 Мая 2024 • 08:08 Комментировать (1)

Экс-кандидат на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Фонт призвал нынешнего руководителя Жоана Лапорту покинуть клуб. Об этом информируют журналисты газеты Marca.

По мнению Фонта, нынешнее руководство «сине-гранатовых» не справляется со своей работой. Он отметил, что есть люди, которые готовы навести порядок в клубе и вернуть его на лидирующие позиции в мировом футболе.

Ранее стало известно, что в «Барселоне» могут отправить в отставку главного тренера Хави Эрнандеса. На его место Лапорта решил пригласить немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика.

В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Виктор Фонт ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
24 Мая 2024 в 09:06
Всегда легко критиковать. Попробуй сделать сам. По мне, так Лапорта всё делает правильно. Есть конечно огрехи, но без них никуда.
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