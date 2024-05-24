«Реал» или «ПСЖ»: французский талант стоит перед выбором

Защитник «Лилля» Лени Йоро находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Заполучить игрока в свои ряды хотят «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Как сообщает RMC Sport, решение 18-летнего игрока станет решающим в этом споре. Ему предстоит выбрать, какому из вышеназванных клубов он отдает предпочтение.

Лени провел в нынешнем сезоне 44 поединка во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Лиллем» истекает летом 2025 года.