«Атлетико» нашёл вратаря, который заменит Облака

Мадридский «Атлетико» может расстаться со словенским вратарем Яном Облаком в летнее трансферное окно. У игрока есть заманчивые предложения из чемпионата Саудовской Аравии.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «матрасники» уже нашли голкипера, который заменит Облака. Речь идет о грузинском вратаре Георгии Мамардашвили, ныне выступающем за другой испанский клуб – «Валенсию». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. Он связан контрактом с «летучими мышами» до 2027 года.

В текущем сезоне Георгий провел 36 матчей, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.