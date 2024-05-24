Эндрик с восторгом высказался о трансфере в «Реал»

Форвард бразильского «Палмейраса» Эндрик дал комментарий по поводу своего перехода в мадридский «Реал». Трансфер состоится по завершении сезона-2023/2024.

«Оказаться в таком великом клубе мечтают не только игроки, но и все, кто любит футбол. Для меня это исполнение мечты», - передает слова нападающего AS.

Напомним, что за переход Эндрика «королевский» клуб заплатит бразильской стороне 45 миллионов евро. Трудовое соглашение талантливого футболиста будет рассчитано до середины 2030 года.

В составе «Палмейраса» форвард провел 80 поединков, записав на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.