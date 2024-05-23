Мбаппе купил дом в Мадриде – известна цена

Недавно звёздный нападающий Килиан Мбаппе объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. В скором времени ожидается объявление о летнем трансфере 25-летнего футболиста в «Реал».

Как сообщает на своих страницах La Razon, во вторник Мбаппе купил себе дом в Мадриде. На приобретение жилища француз потратил 18 миллионов евро.

Отмечается, что новый дом Мбаппе находится в непосредственной близости от базы «Реала». Дорога на автомобиле занимает всего лишь пять минут.

Стоит сказать, что рядом с новым домом Килиана Мбаппе расположен дом бывшего капитана «Реала» - Серхио Рамоса.

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