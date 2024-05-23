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Анчелотти высказался о достоинствах «Реала»

23 Мая 2024 • 23:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.38 X 5.40 2 7.20
25.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о достоинствах своей команды.

«Самое большое качество, которое команда показала в этом году, - это коллективный настрой, целеустремлённость и умение работать в команде. Думаю, это то, что сделало разницу в этом сезоне, который получается фантастическим, несмотря на трудности в начале. Можно сказать, что величайшие качества этой команды – конкурентоспособность, дисциплина и умение преодолевать любые препятствия», - слова Анчелотти приведены на сайте «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт 25 мая – против «Бетиса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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