Анчелотти высказался о тренерском долголетии

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, в чём заключается секрет его тренерского долголетия.

«Прежде всего, я бы сказал так: страсть, а не одержимость. Я считаю, что одержимость – это болезнь. К счастью, я не одержим. У меня появляется страсть, и это то, что помогает мне продолжать путь», - сказал Анчелотти, чьи слова приводятся на сайте «Реала».

В сезоне 2023/2024 «Реалу» осталось провести два матча – против «Бетиса» в Ла Лиге (25 мая) и против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов (1 июня).

Отметим, что действующий контракт связывает Анчелотти с «Реалом» до середины 2026 года.