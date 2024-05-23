Анчелотти раскрыл свою тренерскую философию

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу своей профессиональной философии.

«Я твёрдо верю в креативность игроков, когда они владеют мячом. Мне не нравится заставлять игроков зацикливаться на заранее определённых формах, я оставляю это на их инициативу. Конечно, нам приходится работать без мяча, демонстрировать целеустремлённость и сосредоточенность. Здесь я буду больше настаивать на тактике. Но креативность имеет основополагающее значение, особенно для таких талантливых футболистов, как наши», - слова Анчелотти приводятся на сайте «Реала».

В субботу, 25 мая, «Реал» сыграет против «Бетиса» в последнем туре Ла Лиги.