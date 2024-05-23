Защитник «Реала» может перейти в клуб Месси

Защитник «Реала» Начо Фернандес может уйти из клуба летом в статусе свободного агента. В прессе появлялась информация о том, что будущее 34-летнего футболиста ещё не определено.

Согласно информации Relevo, Начо может перебраться в МЛС – интерес к опытному защитнику проявляет «Интер Майами». Таким образом, Начо может стать одноклубником звёздного Лионеля Месси. Аргентинец выступает за эту команду с прошлого лета.

Стоит сказать, что Начо Фернандес всю свою карьеру проводит в «Реале». За первую команду «сливочных» защитник провёл 362 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.