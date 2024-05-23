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«Реал» сохраняет интерес к Йоро, но есть проблема

23 Мая 2024 • 22:18 Комментировать

«Реал» рассматривает вариант с подписанием в центр обороны Лени Йоро из «Лилля». Впрочем, есть проблема – мадридцы по-прежнему не готовы переплачивать за игрока. «Сливочные» не собираются платить за Йоро 50-60 миллионов евро, о чём на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Учитывая ценник 18-летнего Йоро, в «Реале» пессимистически оценивают возможность закрытия летнего трансфера. Мадридцы считают, что неразумно платить такую сумму за игрока, чей контракт рассчитан всего лишь до середины 2025 года.

Ранее в прессе писали о том, что трансфер Лени Йоро готов осуществить «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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