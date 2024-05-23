Чеферин называл президента «Реала» Переса «идиотом и расистом»

В 2019 году отношения между президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом «Реала» Флорентино Пересом стали ухудшаться из-за стремления последнего создать Суперлигу. Перес до сих пор продвигает этот проект, хотя его – проект Суперлиги – открыто поддерживают только «Реал» и «Барселона».

Между тем, The Objective раскрывает переписку между Чеферином и Луисом Рубиалесом, датированную 6 декабря 2019 года. На тот момент Рубиалес занимал должность главы Королевской испанской федерации футбола.

В ходе переписки Чеферин грубо оскорбил Переса.

«Я не хочу с ним говорить. Я бы сделал это только ради тебя. Он идиот и расист!» - написал Чеферин.

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