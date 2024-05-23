Араухо пока не ответил на предложение «Барселоны» - названа причина

Защитник Рональд Араухо может подписать новый контракт с «Барселоной». Уругвайский футболист уже получил предложение от клуба, но пока на него не ответил. Араухо хочет остаться в стане «сине-гранатовых», а клуб, в свою очередь, хочет сохранить игрока. Однако уругваец хочет более выгодной сделки, о чём пишет испанский Sport.

Очевидно, переговоры между «Барселоной» и Араухо будут продолжаться. При этом небольшой прогресс уже наметился.

Всего за первую команду «Барселоны» Рональд Араухо провёл 150 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и пять голевых передач на партнёров.