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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» может приобрести грузинского вратаря вместо Сафонова

23 Мая 2024 • 20:21 Комментировать

«ПСЖ», чемпион Франции этого сезона по-прежнему интересуется вратарём «Валенсии» и национальной сборной Грузии Георгием Мамардашвили.

Как сообщает Legalbet, именно этого игрока парижский топ-клуб рассматривает на позицию второго вратаря помимо Матвея. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» видит в Сафонове сменщика Джанлуиджи Доннарумме.

Мамардашвили, как и Сафонов, также является основным игроком своего клуба, но выступает грузин в Ла Лиге за «Валенсию». В этом сезоне Георгий пропустил 39 голов в 36 матчах за «летучих мышей». Однако стоимость игрок по версии Transfermarkt гораздо выше стоимости Матвея – целых 35 млн евро.

Известно условие трансфера Сафонова в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия ПСЖ Матвей Сафонов Георгий Мамардашвили ещё теги
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