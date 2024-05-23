«ПСЖ» может приобрести грузинского вратаря вместо Сафонова

«ПСЖ», чемпион Франции этого сезона по-прежнему интересуется вратарём «Валенсии» и национальной сборной Грузии Георгием Мамардашвили.

Как сообщает Legalbet, именно этого игрока парижский топ-клуб рассматривает на позицию второго вратаря помимо Матвея. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» видит в Сафонове сменщика Джанлуиджи Доннарумме.

Мамардашвили, как и Сафонов, также является основным игроком своего клуба, но выступает грузин в Ла Лиге за «Валенсию». В этом сезоне Георгий пропустил 39 голов в 36 матчах за «летучих мышей». Однако стоимость игрок по версии Transfermarkt гораздо выше стоимости Матвея – целых 35 млн евро.

Известно условие трансфера Сафонова в «ПСЖ»