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Хави дисквалифицирован на два еврокубковых матча

23 Мая 2024 • 20:07 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пропустит два матча еврокубковых турниров за полученную красную карточку, об этом пишет AS.

Источник добавляет, что на два матча дисквалифицируют и Серхи Роберто, который также в тот вечер поконфликтовал с арбитром.

Напомним, что Хави был удалён в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) за неспортивное поведение. Он высказывал недовольство работой главного рефери и пнул инвентарь, который был рядом с резервным арбитром.

Ранее сообщалось, что Хави очень близок к увольнению с поста главного тренера «Барсы». По последним новостям, объявление об этом состоится в ближайший понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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