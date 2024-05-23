Хави дисквалифицирован на два еврокубковых матча

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пропустит два матча еврокубковых турниров за полученную красную карточку, об этом пишет AS.

Источник добавляет, что на два матча дисквалифицируют и Серхи Роберто, который также в тот вечер поконфликтовал с арбитром.

Напомним, что Хави был удалён в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) за неспортивное поведение. Он высказывал недовольство работой главного рефери и пнул инвентарь, который был рядом с резервным арбитром.

Ранее сообщалось, что Хави очень близок к увольнению с поста главного тренера «Барсы». По последним новостям, объявление об этом состоится в ближайший понедельник.