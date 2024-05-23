Судя по всему, в скором времени «Реал» объявит о продлении контракта с опытным полузащитником Лукой Модричем. 38-летний хорват должен заключить с мадридским топ-клубом трудовой договор ещё на один сезон.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, Модрич ради подписания нового контакта в Мадриде согласился на существенное понижение заработной платы.

При этом другой источник опроверг эту информацию, поэтому её пока можно воспринимать на уровне слухов.

Лука Модрич выступает за «Реал» с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».

В сезоне 2023/2024 «Реал» сыграет против «Бетиса» (25 мая) и «Боруссии» (1 июня).