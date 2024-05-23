Модрич и ещё два игрока близки к новым контрактам с «Реалом»

Всё идёт к тому, что полузащитник Лука Модрич продолжит играть за «Реал». Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, 38-летний хорват близок к продлению контракта с «Реалом» ещё на один сезон.

Кроме того, к подписанию новых трудовых соглашений с «Реалом» близки защитник Лукас Васкес и вратарь Андрей Лунин. 32-летний Васкес подпишет контракт на один год, а 25-летний Лунин – до конца сезона 2028/2029.

В то же время отмечается, что в «Реале» не исключают поступления предложений по летнему трансферу Лунина.

Также источник указывает на то, что будущее34-летнего защитника Начо Фернандеса пока остаётся неопределённым.