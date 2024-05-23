Ловчев считает, что через два года «Реал Сосьедад» захочет продать Захаряна

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре хавбека Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

Эксперт заявил, что из российских игроков в Европе удачно выступает только Александр Головин, а Алексей Миранчук не является основным футболистом.

«Захарян немного играет в «Реал Сосьедаде». Года через два мы увидим, что Захаряна будут пытаться сбагрить, потому что он не играет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт полузащитника с сан-себастьянцами рассчитан до 2029 года.