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Ловчев считает, что через два года «Реал Сосьедад» захочет продать Захаряна

23 Мая 2024 • 16:34 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
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25.05 17:15

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре хавбека Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

Эксперт заявил, что из российских игроков в Европе удачно выступает только Александр Головин, а Алексей Миранчук не является основным футболистом.  

«Захарян немного играет в «Реал Сосьедаде». Года через два мы увидим, что Захаряна будут пытаться сбагрить, потому что он не играет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт полузащитника с сан-себастьянцами рассчитан до 2029 года.

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Реал Сосьедад Евгений Ловчев Арсен Захарян ещё теги

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