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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти даст Кепе попрощаться с фанатами «Реала» слухи

23 Мая 2024 • 16:00 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.38 X 5.40 2 7.20
25.05 22:00

Вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага вернётся в лондонский «Челси» по окончании текущего сезона.

Как сообщает Diario AS, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выпустит Кепу на несколько минут в матче заключительного тура чемпионата Испании – 2023/24. Таким способом тренер хочет отблагодарить вратаря за сезон, а также даст возможность голкиперу попрощаться с болельщиками.

Напомним, «Реал» арендовал Кепу в августе 2023 года. В составе команды он провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

Матч 38-го тура Ла Лиги «Реал» - «Бетис» пройдет 25 мая. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

Раскрыто будущее Кепы в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
23 Мая 2024 в 16:51
почему на несколько минут - нельзя наверное терять игровой тонус Лунин или Куртуа перед финалом....а так - надо было Кепу выпускать с Вильяреалом - на весь матч...а вот на последний уже основного, кто будет в финале
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