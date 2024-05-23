Вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага вернётся в лондонский «Челси» по окончании текущего сезона.

Как сообщает Diario AS, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выпустит Кепу на несколько минут в матче заключительного тура чемпионата Испании – 2023/24. Таким способом тренер хочет отблагодарить вратаря за сезон, а также даст возможность голкиперу попрощаться с болельщиками.

Напомним, «Реал» арендовал Кепу в августе 2023 года. В составе команды он провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

Матч 38-го тура Ла Лиги «Реал» - «Бетис» пройдет 25 мая. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.