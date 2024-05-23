Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола

На днях Тони Кроос огорчил фанатов «Реала» объявлением о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024. Накануне немецкий футболист заявил, что после ухода из футбола он продолжит жить в Мадриде.

На страницах Relevo выдвигается предположение, что «Реал» в обозримом будущем предложит Кроосу какую-то работу в клубе.

Тони Кроос решил повесить бутсы на гвоздь довольно рано – в 34 года. Немец может сыграть ещё в двух матчах «Реала» - 25 мая команда будет принимать «Бетис» в Ла Лиге, а 1 июня «сливочные» сразятся с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.