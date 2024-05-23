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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» согласовала срок контракта с Фликом

23 Мая 2024 • 12:22 Комментировать

Каталонская «Барселона» близка к назначению немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям журналистов, стороны договорились о подписании трудового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2026 года. У руля «сине-гранатовых» Флик сменит испанского тренера Хави Эрнандеса.

Последним местом работы Ханса-Дитера была сборная Германии. До сотрудничества с «бундестим» специалист поработал в мюнхенской «Баварии».

Перед последним туром чемпионата Испании «Барселона» гарантировала себе второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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