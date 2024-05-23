В команду Роналду может перейти звёздный вратарь - названо имя

Словенский голкипер Ян Облак, выступающий в Испании за мадридский «Атлетико», может покинуть Европу по окончании сезона-2023/2024.

По информации журналистов Todofichajes, опытный вратарь имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Заинтересованность в трансфере Облака проявляет «Аль-Наср», цвета которого защищает звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду.

Саудовский клуб планирует подписать с Облаком двухлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги словенец провел 37 матчей и пропустил 43 мяча.