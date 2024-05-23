Стало известно, когда «Барселона» объявит об увольнении Хави

Каталонская «Барселона» готовится к увольнению Хави Эрнандеса с поста главного тренера. По информации от Diario AS, «сине-гранатовые» объявят о расставании со специалистом в ближайший понедельник.

Отмечается, что руководство «Барселоны» обсудит с Хави ситуацию и объяснит тренеру, почему было принято решение об увольнении. В январе Эрнандес сам объявил об уходе по окончании сезона, но позже его убедили остаться.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Барселоны» станет бывшим наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. «Сине-гранатовые» уже якобы договорились с немецким специалистом.